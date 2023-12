Riemer haalt uit naar... Standard na match tegen Antwerp: "Dat een club beslist dat te doen... Onbegrijpelijk!"

Kasper Schmeichel speelde een dijk van een wedstrijd tegen Antwerp. Een reactie op de vele kritiek die hij al moest slikken. De Deense goalie is er eigenlijk niet mee bezig. Zijn coach, Brian Riemer, duidelijk wel. Zeker als het erover gaat.

Schmeichel pakte uit met enkele belangrijke parades tegen Antwerp. "Kijk, Kasper heeft al veel kritiek gekregen. Het meest belangrijke voor mij is: hij heeft geen fouten gemaakt die ons al punten gekost hebben. Kon hij beter doen? Ja!"

"Maar er was blijkbaar een campagne bezig tegen hem", aldus Riemer. "Vandaag antwoordde hij met een sterke prestatie. Zo reageren sterke karakters."

Even later wou Riemer daar nog iets aan toevoegen en dat was vooral richting Standard gericht. Die plaatsten deze week een video van Carl Hoefkens online die zegt dat "zijn spelers naar de hoek moeten schieten omdat 'die keeper' er toch niet aan kan".

Dat een club dit durft online gooien...

En dat viel helemaal in verkeerde aarde bij Riemer. "Jullie journalisten stellen kritische vragen en daar hou ik van. Fans discussiëren over wat er beter kan. Daar hou ik ook van. Maar dat een coach zo spreekt over een speler van de tegenstander en de club dan beslist om dat op sociale media te gooien? Nee, dat wordt te persoonlijk en dat is niet voor mij. Dat gaat erover en het is gewoon onbehoorlijk."

Schmeichel werd even later ook dat filmpje voorgelegd. "Ik heb het niet gezien. Daarbij, ik trek me niet aan wat andere coaches over mij zeggen. Is het niet normaal dat ze hun spelers zo willen motiveren? Dat het filmpje online gezet wordt? Dat ze doen hé. Ik trek me dat allemaal niet aan. Ik begrijp dat jullie taak is om verhalen te schrijven, maar ik ga daar niet in mee."