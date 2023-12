Vrancken 'fier' op zijn Genk na 4-0 zege: "En nu tegen Anderlecht voor de winst gaan"

Wouter Vrancken was 'fier' op zijn jongens na de ruime 4-0 zege tegen Kortrijk zondagavond. De oefenmeester had een pluim voor heel zijn team en liet al optekenen dat Genk volgend weekend voluit voor winst zal gaan op Anderlecht.

"We hebben een perfecte match gespeeld tegen een ploeg die met de bedoeling kwam om onze foutjes af te straffen. Wij zijn daar goed mee omgegaan. We hebben met Sor gekozen voor een lopende spits, niet voor een krachtige spits in de box", analyseerde Vrancken na de partij tegen Kortrijk.

Genk creëerde voldoende kansen om met nog veel ruimere cijfers te winnen. "We hebben vier doelpunten gescoord, maar dat hadden er ook dubbel zoveel kunnen zijn."

"We hebben veel energie getoond en heel veel kansen gecreëerd, terwijl Kortrijk niet één echte kans heeft gehad. Ik ben fier op de groep."

"Ik wil geen speler apart benoemen als uitblinker want dit is een teamprestatie. Ook onze verdedigers speelden sterk, het was pure concentratie van heel het team."

Genk trekt met vertrouwen naar Anderlecht

Genk zet een reeksje van 3 opeenvolgende overwinningen neer en dat zorgt voor het nodige vertrouwen in de Cegeka Arena. Vertrouwen dat nodig zal zijn met het oog op de komende twee topaffiches tegen Anderlecht en Antwerp.

"We moeten nu het vertrouwen dat we hebben na drie goeie wedstrijden meepakken naar de twee toppers die volgen. Nu moeten we eerst even genieten van de overwinning en dan volop richting Anderlecht en daar zullen we met goede moed voor de winst gaan."