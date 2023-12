'Turkse topclub wil absolute smaakmaker van KRC Genk aantrekken tijdens wintermercato'

Het is geen twee weken meer vooraleer de transfermarkt weer opengaat. Uitkijken welke smaakmakers de Jupiler Pro League verliest.

De wintermercato komt met rasse schreden dichterbij. Hoewel er in januari traditiegetrouw veel minder bewegingen zijn dan in de zomer is het voor Belgische clubs toch altijd het hart vasthouden.

Dat doen ze zeker ook bij KRC Genk, waar het nog altijd niet helemaal lekker loopt, maar enkele sterkhouders zoals altijd ook in beeld staan om een stapje hoger te zetten.

Volgens Turkse media wil Galatasaray, de topclub waar Dries Mertens speelt, in januari Bilal El Khannouss binnenhalen. Het zou daarvoor Hakim Ziyech, Marokkaans international net als de smaakmaker van Genk, inschakelen.

El Khannouss heeft meer dan interesse in een transfer. La Liga geniet zijn voorkeur, maar als hij een veelvoud kan verdienen in Turkije, dan zal hij dat zeker niet laten.

Al zou de transfersom wel eens een struikelblok kunnen worden. Genk wil 20 miljoen euro als minimum, terwijl Galatasaray normaal niet veel meer dan 10 tot 15 miljoen uitgeeft.