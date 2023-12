Als zelfs Paul Van Himst het zegt: "Ilenikhena kan dezelfde weg op als Lukaku"

De lof voor George Ilenikhena is de laatste tijd bijzonder groot. De 17-jarige heeft telkens maar een handvol minuten nodig om te scoren. Tegen Anderlecht bezorgde hij zijn club nog een oververdiend punt. Zelfs Paul Van Himst is onder de indruk.

'Polle Gazon' had het natuurlijk liever niet gezien, maar toch moet hij toegeven dat Ilenikhena iets speciaals heeft. "Ik ken hem alleen vanop tv, maar hij ziet er mij al redelijk struis uit. Dat is doorgaans een goed voorteken. Hij doet mij wat denken aan de jonge Romelu Lukaku. Het zijn speciale mannen die op jonge leeftijd al zo'n karuur hebben", zegt hij in GvA.

“Wat mij betreft kan George dezelfde weg op gaan als Lukaku. Zijn statistieken, als invaller, liegen niet. Op basis van wat ik al van hem heb gezien, heeft hij alles om het als spits te maken.”

Al heeft hij natuurlijk nog een lange weg af te leggen. “Het komt er nu op aan dat hij zichzelf verzorgt. De begeleiding is wat dat betreft veel beter dan in mijn tijd, maar wat je tegen een speler zegt, kan er nog steeds langs het ene oor ingaan en langs het andere weer uit. De wil om het te maken moet in de eerste plaats uit jezelf komen.”