Een snelle stijger, de ferme tik aan Gift Orban én een nieuw recordbedrag: Antwerp, Gent, Genk, Club Brugge en Anderlecht in de top-10 van marktwaardes

Een vroeg kerstcadeau van Transfermarkt voor de spelers van de Jupiler Pro League: een nieuwe waardebepaling. Dat kan van belang zijn als het gaat over de mogelijke wintertransfers die zullen gemaakt worden.

Er wordt ten zeerste aan de mouw getrokken van onder meer Arthur Vermeeren van Antwerp en Bilal El Khannouss van KRC Genk. Als we kijken naar de marktwaardes van beide spelers volgens Tranfermarkt is dat ook niet onlogisch.

Vermeeren heeft er door zijn campagne in de Champions League vijf miljoen euro bijgekregen. Daardoor staat zijn waarde nu op 30 miljoen euro. Dat is een alltime-record voor de Belgische Jupiler Pro League. Het is een evenaring van Charles De Ketelaere, voor diens transfer naar Milaan.

De steile opmars van Bilal El Khannouss gaat ook onverminderd verder. Hij is nu doorgestegen van 18 naar 22 miljoen euro en staat daarmee plots op de tweede plaats in de rangschikking, voor Gift Orban. Die ziet zijn marktwaarde flink dalen: van 20 miljoen euro in de zomer naar 15 miljoen euro nu.

Op het podium nu Andreas Skov Olsen, die zijn marktwaarde op 18 miljoen euro heeft staan. Antonio Nusa daalt dan weer wat plekjes en volgt nu met 17 miljoen euro op de vierde plaats, maar ook nog steeds boven Gift Orban.

Mohamed Amoura van Union SG op dertien is sterkste stijger

Zeno Debast is het nummer zes met een marktwaarde van 13 miljoen euro, daarna volgt een peloton met mensen die op 11 miljoen euro worden geschat: Michel-Ange Balikwisha, Maarten Vandevoordt, Bryan Heynen, Mandela Keita, Joseph Paintsil en Hugo Cuypers.

In de top-12 zien we dus vier keer Genk, drie keer Antwerp, twee keer Club Brugge, twee keer KAA Gent en één keer Anderlecht. En waar is leider Union SG dan? Wel, op plaats dertien vinden we voor het eerst een speler van die club. Mohamed Amoura ziet zijn marktwaarde stijgen tot 10 miljoen euro, een enorme vooruitgang. Ook Dreyer, Munoz en Dolberg hebben die marktwaarde.

"De marktwaarde van de Algerijnse international is dan ook gestegen van 4,5 miljoen naar 10 miljoen euro, wat meteen ook de grootste stijging is in de huidige update", aldus Bart Tamsyn van Transfermarkt in een reactie.