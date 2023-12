Westerlo had wel heel vreemd plan en wilde trainer twee weken na ontslag al terughalen

Jonas De Roeck werd twee weken geleden ontslagen bij KVC Westerlo. Samen met hem moest ook assistent Mo Messoudi opstappen. Maar die mocht ook al snel terugkeren, al had hij daar weinig oren naar.

Het ontslag van De Roeck betekende ook dat zijn assistent-trainers Mo Messoudi en Kevin Van Haesendonck bedankt werden voor bewezen diensten. Maar vorige week kreeg Messoudi het bestuur van Westerlo aan de lijn met de vraag om terug te keren, weet GvA.

Rik De Mil zag blijkbaar wel iets in Messoudi als assistent en ook de rest van de staf had bij het bestuur aangedrongen op een terugkeer. Maar Messoudi bedankte voor het aanbod. Hij had het wel gezien bij Westerlo.

Daarnaast voelt hij zich klaar om ergens als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Messoudi wordt volgende maand 40 en is in het bezit van een Pro License diploma.