Rik De Mil wil drastische veranderingen doorvoeren bij Westerlo

Zaterdag neemt Westerlo in het Bosuilstadion op tegen kampioen Antwerp. Niet de wedstrijd waar Westerlo punten moet pakken, maar de spelers kunnen maar beter hun best doen.

Westerlo deed afgelopen zomer heel wat transfers. Dit betekent dat er een enorme kern is om mee te werken is. Daar wil Rik De Mil echter verandering in brengen. De kern moet afgeslankt worden.

De Mil zich zich persoonlijk met elke speler bezighouden om zo het beste in hen naar boven te halen.. “Daar wil ik élke dag mee bezig zijn. Dat kan niet als ik 30 jongens heb", klinkt het in Gazet van Antwerpen. "Als je te veel je aandacht en tijd moet spreiden, dan gebeurt dat maar half", verklaart hij zijn beslissing.

Bij Club NXT leverde hij heel goed werk en was hij gewoon om met jongeren aan de slag te gaan. Deze lijn wil hij ook doortrekken bij Westerlo. "Als er een paar jonge gasten tussen zitten, mag de groep van mij best wat ruimer zijn", besluit hij.