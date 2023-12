Anderlecht lijkt zijn nieuwe verdediger beet te hebben, zo wordt bevestigd in zijn thuisland

Anderlecht lijkt een nieuwe verdediger beet te hebben. Er werden de voorbije weken en maanden heel wat namen genoemd, maar de beslissing zou nu toch gevallen zijn. Het gaat om de Japanse centrale verdediger Haruya Fujii.

De naam van Fujii dook deze week al op, maar in Japan meldden ze nu dat de deal zou rond zijn en dat Fujii zelf al bevestigde dat hij naar Anderlecht zal verhuizen deze winter. De 23-jarige centrale verdediger speelt al vier jaar in het eerste elftal en heeft al 110 matchen op zijn cv staan.

Volgens de Japanse journalisten is het een verdediger met een bovengemiddelde techniek die ook aanvallend denkt. Hij speelde alle 34 matchen dit seizoen en scoorde daarin 3 keer en gaf 2 assists. Hij is in maart ook al opgeroepen voor de nationale ploeg en neemt waarschijnlijk ook deel aan de Asian Cup in januari.

Zes maanden wennen voor Fujii

Dat betekent dat Anderlecht het dan nog even zonder hem zal moeten stellen, al moet zijn transfer dus nog bevestigd worden. Anderlecht haalde eerder ook al de Japanse spits Keisuke Goto. Daarmee breidt het Japanse contingent in de JPL nog wat meer uit.

Als de transfer van Fujii officieel bevestigd wordt, zouden er nu 18 Japanners in België spelen. Dat is na de Fransen (27) de grootste groep buitenlanders. Die doen het trouwens heel goed. Met Machida (Union) en Watanabe (Gent) spelen er trouwens al twee Japanse topverdedigers in de JPL.

Fujii zou dan de concurrentie met Debast en Vertonghen moeten aangaan, maar zal het eerste halfjaar vooral tijd krijgen om te wennen aan de Belgische competitie en om de taal te leren. Hij zou dan klaar zijn om de rol van Debast over te nemen als die komende zomer zijn droomtransfer krijgt.