Oscar Garcia, OH Leuven, gaat vol voor de drie punten op het veld van KAA Gent

Onder zijn nieuwe trainer, Oscar Garcia, heeft OH Leuven nog niet de nodige successen gehaald. Tegen KAA Gent wil de Leuvense trainer alles uit de kast halen.

Donderdagavond staat het treffen tussen KAA Gent en OH Leuven op het programma. Terwijl de Gentenaars in de Champions Play-Off plaatsen staan, moet OH Leuven knokken op uitzicht te houden op het behoud.

Oscar Garcia blijft wel strijdvaardig. "Vorige wedstrijd waren we dichtbij een positief resultaat. Zo moeten we verder gaan en blijven doorgaan, en niets is verloren", houdt hij de hoop erin.

De ambitie om iets te halen op het veld van KAA Gent is alvast aanwezig. "We zullen naar Gent gaan om proberen te winnen zoals altijd. Statistieken kunnen veranderen en hopelijk beginnen we daar deze week mee."