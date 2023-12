RSC Anderlecht gaat voor een speciale actie tegen KRC Genk

Op zaterdag 23 december komt KRC Genk op bezoek in het Lotto Park. RSC Anderlecht plant een speciale actie in het slot van het jaar.

Tous Mauves

De wedstrijd tegen KRC Genk zal in teken van Tous Mauves. Dit is het nieuwe inclusieprogramma van RSC Anderlecht. Tous Mauves wil de kracht van de club en de supporters inzetten om een verschil te maken in de maatschappij.

Kwetsbare jongeren

Als je op zaterdag je oude laptop binnenbrengt of snoep koopt dan steun je het project van Tous Mauves. De laptops krijgen dankzij één van de partners, Heartware, een nieuw leven bij kwetsbare gezinnen in Brussel. De winst van de snoepverkoop gaat dan weer naar FEFA. Een organisatie die jongeren uit de Kuregemwijk helpt en begeleidt bij hun schoolloopbaan via voetbal.

Partnerorganisaties

De club wil met deze acties elk jaar proberen om 5000 Brusselse jongeren te bereiken en de ondersteunen met hun acties. RSC Anderlecht werkt hiervoor samen met 11 partnerorganisaties die ook allemaal worden uitgenodigd op 23 december in het Lotto Park.