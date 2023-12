Brian Riemer verlaat Anderlecht en gaat kerst in zijn thuisland vieren

RSC Anderlecht speelt woensdagavond tegen Cercle Brugge. Brian Riemer zal thuis kerstmis vieren.

Vanavond is KRC Genk de tegenstander, woensdag Cercle Brugge. Toch zal Brian Riemer, in tegenstelling tot zijn spelers, kerst thuis kunnen vieren. Hij zal 15 uur thuis zijn.

“We trainen nog op de ochtend van 24 december”, legt de Anderlechtcoach uit in La Dernière Heure. “Vervolgens ga ik naar het vliegveld met een geplande landing om 16.30 uur in Kopenhagen, waar ik me bij mijn familie zal voegen.”

“Op de 25ste sta ik heel vroeg op om 's ochtends terug te keren naar Brussel. Hier in Denemarken vindt de viering plaats op de avond van de 24ste. Dit jaar zullen er zo'n twintig mensen aanwezig zijn. Iedereen eet hetzelfde: Andesteg (geroosterde eend) of Flaekesteg (varkensvlees in een korstje). Na de maaltijd delen we de cadeautjes uit.”

Riemer krijgt deze toegift van de club na de trieste kerst van vorig jaar. “Ik zat alleen op een hotelkamer in Tubeke. Ik at een broodje en keek voetbal. Het was mijn kerstavond. Nu zal het veel beter zijn.”

De spelers moeten wel in het land blijven. “Ze mogen niet terugkeren naar hun land van herkomst. Het spijt me, maar ik weet dat de meeste spelers hun familie hier in België hebben of dat ze die overbrengen. Het is makkelijker. Van dit soort avonden krijgen ze energie.”