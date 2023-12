Mats Rits over ploegmaat bij Anderlecht: "Zelden iemand gezien die er zo hard in vliegt, op leven en dood"

Mats Rits tekende afgelopen zomer bij Anderlecht. Ondertussen kent hij zijn ploegmakkers al wel heel goed.

Zo komt Rits vaak naast Thomas Delaney te staan op het middenveld. De twee kunnen goed met elkaar overweg. "Absoluut", begint Rits bij Het Laatste Nieuws. "We denken allebei mee met de trainer in het tactische verhaal, de verstandhouding is goed."

Delaney speelt vaak met enorm veel overgave. Volgens Rits is dat zijn sterkte, al heeft het dit seizoen ook zeker al in zijn nadeel gespeeld.

"Hij is niet zozeer een smeerlapje, wel wild. Zelden iemand gezien die er zo hard in vliegt. Delaney, dat is voortdurend op leven en dood. Hij breekt op die manier ook wel zijn sleutelbeen tegen Club, maar het is ook zijn sterkte", besluit Rits.