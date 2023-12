'Staartploeg panikeert niet ... én gaat flink versterken'

OH Leuven ging donderdagavond met de billen bloot bij KAA Gent: 4-0. De Leuvenaars staan voorlaatste in de Jupiler Pro League en hebben dringend punten nodig. Tegen KAS Eupen krijgen ze nog een héél belangrijke wedstrijd voor de jaarwisseling.

"We begonnen met te veel foutjes tegen KAA Gent en kregen geen vertrouwen in ons spel, ook door het vroege tegendoelpunt. We waren bang om te voetballen, maar tot de 2-0 bleven we in de wedstrijd", aldus Oscar Garcia in zijn analyse na de 4-0 nederlaag.

De derde en vierde tegengoal gaf de oefenmmeester van de Leuvenaars wel geen goed gevoel: "Dat was te makkelijk. We mogen geen goals meer slikken op stilstaande fases, dat moet gewoon beter. Het is een groot probleem voor ons."

Gesprekken aanknopen om in januari OH Leuven te versterken

En dus staat er toch veel druk op de wedstrijd tegen KAS Eupen, het nummer veertien in de stand in de Jupiler Pro League: "Het is een belangrijke wedstrijd, een zespuntenmatch. We willen die graag winnen om in een goede mood te komen voor 2024, maar het is geen match van de laatste kans."

Ondertussen klinkt het in de wandelgangen dat de Leuvenaars wel eens zouden kunnen gaan investeren in januari. Bij Sporza wordt daarvoor naar de eigenaars van King Power gekeken, terwijl Gilles Mbiye-Beya in 90 Minutes naar de coach kijkt: "Ik heb via via vernomen dat hij zijn netwerk gaat aanspreken voor een drietal versterkingen, vermoedelijk huurdeals."