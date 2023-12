Deze zomer voor 12,5 miljoen euro verkocht, maar Antwerp-transfer wordt nu al naar uitgang geduwd én als flop bestempeld

Het transferverhaal van Gaston Avila, dat eerst een mooie droom leek, blijkt een nachtmerrie te worden. De Argentijnse linksachter mag alweer vertrekken bij Ajax.

Na de bekeruitschakeling tegen vierdeklasser Hercules is het duidelijk dat Ajax deze winter al een eerste schoonmaakbeurt zal houden. Volgens dagblad Het Parool mogen er al zeker drie spelers vertrekken: Avila, Forbs en Mikautadze.

Vanwege de Fifaregels is het echter lastig om onlangs aangekochte spelers weer te verkopen. "De Fifa schrijft voor dat een speler in één Europees seizoen voor slechts twee clubs mogen spelen. Verhuren of terugverkopen aan hun oude club is een optie”, luidt de regel.

Dat houdt in dat Avila enkel voor Antwerp mag spelen of naar een ploeg buiten Europa moet trekken. Een terugkeer naar The Great Old zit er niet meteen in, want die moeten vooral verkopen deze winter.