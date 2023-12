Klaagzang over arbitrage blijft duren: "Voor je het beseft geeft hij je rood"

Het was niet alleen in Anderlecht-Genk dat de scheids onder vuur lag. Ook bij KAS Eupen werd er een potje geklaagd over de scheidsrechter van dienst.

KAS Eupen stond al snel 0-2 achter tegen competitieleider Union SG. De Oostkantonners verloren uiteindelijk slechts met 1-2, maar kwamen er eigenlijk niet echt aan te pas.

Trainer Florian Kohfeldt van Eupen was echter niet te spreken over scheidsrechter Nicolas Laforge. “De scheidsrechter maakte zoveel slechte kleine beslissingen”, klonk het bij Sporza. “Wanneer ik achteraf kalm naar hem ga en hem meedeel dat ik het gevoel had dat veel beslissingen van hem naar de kant van Union neigden, krijg ik een gele kaart.”

De reden voor de zwakke arbitrage is volgens Kohfeldt duidelijk. “Het probleem bij de scheidsrechters is een gebrek aan persoonlijkheid. De scheidsrechter is zeker niet de reden van de nederlaag vandaag, laat dat duidelijk zijn. Maar zij vragen om meer respect, toon dan eerst wat meer respect aan de andere mensen op het veld.”

Voor Kohfeldt ging Laforge te ver. “Het is niet zijn taak om de Union-spelers te beschermen. Zijn taak is om de juiste beslissingen te maken. En wanneer hem iemand daar rustig, heel rustig op wijst, geeft hij geel. Wow. Echt? Met zo iemand kun je niet discussiëren of praten, want voor je het beseft geeft hij je rood.”