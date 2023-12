Nieuw trainersontslag in de Jupiler Pro League op komst? Situatie stilaan onhoudbaar geworden

De situatie van Felice Mazzù bij Charleroi is intussen bijzonder gecompliceerd geworden. Wat een liefdesverhaal op de lange termijn had moeten zijn, zou wellicht een zure wending kunnen nemen?

Sporting Charleroi staat 13e na hun nederlaag op het veld van STVV en kan zelfs Antwerp bedanken voor hun late gelijkmaker tegen Westerlo. Zonder dat zouden de Zebra's zelfs 2 punten achterstand hebben op de eerste club buiten de degradatiezone. Zou Felice Mazzù vanwege deze situatie de deur kunnen worden gewezen?

Damien Marcq, geïnterviewd door de RTBF na de nederlaag, antwoordde duidelijk: "Het is niet aan mij om daarover te praten. Maar in de clubs waar ik ben geweest, als er een trainerswissel was, was er echt een breuk tussen de staf en de kleedkamer," legt de ervaren speler van Charleroi uit.

"Dit is hier niet het geval, en ik denk dat er vanuit dat oogpunt geen reden is om te veranderen. Hetzelfde geldt voor de transfermarkt; het zal aan het management en de staf zijn om beslissingen te nemen als dat nodig is," vervolgt Marcq.

"Als niet iedereen dezelfde kant op trekt, zal het seizoen erg lang worden. Maar op dit moment heb ik het gevoel dat iedereen betrokken is en Charleroi uit de degradatiezone wil halen."