Voetbalbond onder zware druk: "Wedstrijd Genk-Antwerp uitstellen"

KRC Genk diende officieel klacht in na de partij tegen Anderlecht. En dat zou wel eens de nodige gevolgen kunnen hebben.

De discussie over de niet hernomen strafschop tijdens Anderlecht-Genk blijft nazinderen. Iedereen denkt er wel het zijne van, maar het blijft moeilijk inschatten wat er zal gebeuren.

Voor velen is het logisch dat de wedstrijd herspeeld wordt, al is maar zeer de vraag of de voetbalbond daaraan wil en zal toegeven, want daar wordt hoe dan ook een precedent mee gecreëerd en volgen er dit sowieso nog een aantal replays.

Om nog maar te zwijgen welk mal figuur door zo’n herspeelde match zal geslagen worden bij de UEFA en de FIFA en op internationaal vlak.

“Genk wil de wedstrijd herspelen, maar daar komt heel veel bij kijken”, zegt Wim De Coninck bij Sporza. “Er zijn door de frustratie bij Genk ook wat kaarten uitgedeeld. Coach Vrancken kreeg rood, Muñoz kreeg zijn 5e gele kaart en mist dus geschorst de belangrijke match dinsdag tegen Antwerp, net als Paintsil, die nog rood kreeg op het eind.”

Als die wedstrijd geschrapt wordt, vallen ook alle kaarten weg, waardoor Genk nu al besliste om de match tegen Antwerp van dinsdag onder voorbehoud af te werken. Volgens De Coninck gaat de Pro League daarop mogelijk anticiperen.

“Het zijn speciale dagen, met Kerstmis, er zal niet samengekomen worden. Mij lijkt het niet onlogisch dat ze nog wachten met de beslissing en de wedstrijd Genk-Antwerp uitstellen”, klinkt het.

De mogelijkheden zijn er ook. “Antwerp moet Europees niet meer spelen en Genk is voor de beker en Europa uitgeschakeld, ook Anderlecht speelt niet Europees. Dus er zou in de kalender wel ruimte zijn om de matchen in te halen.”