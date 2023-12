Blessin weet hoe Union Club Brugge kan kloppen

Union SG heeft momenteel 37 op 39 achter zijn naam. Tegen Club Brugge kan het die reeks van 2023 in absolute schoonheid afronden.

Amper twee keer verloor Union SG tot dusver in de Jupiler Pro League. De competitieleider speelt dinsdag wel nog de topper tegen Club Brugge, maar kan gigantisch knappe cijfers voorleggen voor dit seizoen.

“Het zijn maar cijfers, maar het gaat om de stappen die we zetten. Zowel Europees als in de competitie. Begin dit seizoen begonnen we vaak nerveus aan matchen, nu zijn we gecontroleerder. Dat heet ontwikkeling. En daarbij, het gaat maar om 1,5 punt hé. Elke match telt en je wil punten pakken”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De heenmatch eindigde in het voordeel van Union SG en dat willen de Brusselaars nog eens overdoen in het Jan Breydelstadion. “Ze hebben een bepaalde structuur gevonden en een reeks neergezet. Maar we weten hoe we ze moeten kloppen. Thuis hebben we heel goed gespeeld tegen Club. Wie favoriet is? Qua niveau zit de top 7 zo dicht bij elkaar dat je nooit echt van een favoriet kan spreken.”