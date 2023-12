KRC Genk wil uitzondering krijgen voor wedstrijd tegen Antwerp indien die gespeeld wordt

KRC Genk heeft zaterdagavond met 2-1 verloren van Anderlecht. De Limburgers werden flink benadeeld door de arbitrage toen een penalty onterecht niet mocht worden hernomen.

Racing Genk diende al klacht in, maar wacht nog op een uitspraak. Dinsdag volgt de wedstrijd tegen Antwerp al. KRC Genk kondigde al aan dat de club wil dat die partij niet doorgaat als er nog geen uitspraak is gevolgd over de wedstrijd tegen Anderlecht.

Maar als er dan toch gespeeld moet worden, wil Genk dat enkel doen onder voorbehoud. Munoz kreeg zijn vijfde geel in de match tegen Anderlecht waardoor hij de wedstrijd zou missen. Paintsil kreeg twee keer geel en dus rood.

De club zou dan dus willen dat door een uitzonderingsmaatregel, de twee spelers wel speelgerechtigd zijn.

"Als we moeten spelen zonder Paintsil en Muñoz, gaat dat sowieso invloed hebben", begint KRC Genk-coach Wouter Vrancken bij Het Laatste Nieuws. "Maar dat vechten we dus aan: je kan toch geen kaarten krijgen in een match die je niet gespeeld hebt?"

Toch blijft de eerste keuze voor de Limburgers dat de wedstrijd tegen Antwerp wordt uitgesteld. Voorlopig is nog wachten op een reactie van de bevoegde instanties.

"Dat zou toch duidelijker zijn. Dan hoef je die match niet onder voorwaarden te spelen en bezorg je de kalender en de stand erna geen eventuele moeilijkheden... Maar we moeten ervan uitgaan dat de match zal gespeeld worden. En dan gaan we natuurlijk voor de winst. Zeker in een vol huis zijn we dat onze fans verplicht", aldus Wouter Vrancken bij de krant.