'Opnieuw zes wedstrijden droog, maar KAA Gent zoekt toch opvolger voor Orban'

De kans dat Gift Orban tijdens de wintermercato vertrekt lijkt miniem. Toch is KAA Gent op zoek naar een opvolger voor de Nigeriaan.

Met Gift Orban haalde KAA Gent een speciale speler binnen. Afgelopen zomer stond hij in het uitstalraam voor 30 miljoen euro, nu is dat ondertussen 10 minder. En zelfs dat lijkt te hoog gegrepen, want concrete interesse is er niet.

Orban krijgt, met het vertrek van Tissoudali naar de Afrika Cup, in januari een uitgelezen kans om zichzelf weer in de kijker te spelen, want ondertussen staat hij toch maar weer zes wedstrijden droog.

Ondanks het gebrek aan interesse in Orban en het feit dat Laurent Depoitre weer ter beschikking van de Buffalo’s staat is KAA Gent volgens Het Nieuwsblad toch op zoek naar een opvolger voor Orban, mocht die deze winter toch vertrekken.

Al lijken Tissoudali en Cuypers meer kans te maken op een transfer gezien hun prestaties van de voorbije maanden en weken. Uitkijken wat de wintermercato brengt bij de Buffalo’s.