Patrick Goots komt met onverwacht nieuws over Jonas De Roeck

Westerlo doet het bijzonder goed de voorbije wedstrijden. Al staat Rik De Mil nu wel voor een cruciaal duel met RWDM.

Westerlo sluit 2023 af met een wedstrijd tegen RWDM. De ploeg van Rik De Mil moet nu echt wel bevestigen wat het in de voorbije matchen liet zien.

“Het punt in Antwerp kan aan het einde van de rit een belangrijk bonuspunt zijn, maar een overwinning tegen RWDM, met een 10 op 12 tot gevolg, zou het geloof in de redding pas helemaal aanwakkeren”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Opvallend was dat er tegen Antwerp met Neustädter, Sydorchuk en Chadli amper drie spelers aan de aftrap stonden tegen The Great Old die ook in de heenmatch basisspeler waren.

“Dat bewijst hoeveel kwaliteit er in de Westelse kern zit. Het is duidelijk dat er onder De Roeck intern iets scheelde en de groep nu een nieuw elan te pakken heeft”, voegt Goots nog aan zijn betoog toe.