📷 Cercle Brugge komt met weinig goed nieuws over Hugo Siquet

Cercle Brugge zal het eventjes zonder Hugo Siquet moeten stellen. Hij raakte geblesseerd tegen KV Kortrijk.

Zonder contact ging Hugo Siquet zitten in de match tegen KV Kortrijk, toen Cercle Brugge al 3-0 op voorsprong stond. Hij werd meteen gewisseld.

Trainer Miron Muslic sprak van een mogelijke afwezigheid van 4 tot 6 weken, door een blessure aan de hamstrings.

Het erge van al was dat de wissel van Siquet al enkele minuten gepland was, maar bleef aanslepen. Ondertussen komt groenzwart met een update over de blessure van Siquet.

“Tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk verliet Hugo Siquet geblesseerd het veld”, klinkt het op de website van de club.

“Onderzoek bracht een hamstringletsel aan het licht. Gezien de specifieke aard van de blessure wordt de onbeschikbaarheid van Siquet op zo’n 8 weken geschat. We wensen Hugo Siquet een spoedig herstel toe!”

Hij zal dus nog wat langer afwezig zijn dan Muslic eerst gedacht had.