Charles Vanhoutte doet boekje open over premies bij Union SG

Iedereen gelijk voor de wet. Dat is het principe van de winstpremies bij competitieleider Union SG.

Dat Union SG het bijzonder goed doet heeft niet alleen met de transferpolitiek te maken. “Ik ben er zeker van dat het premiestelsel bij Union een van de sleutels is tot het succes van de ploeg”, zegt Charles Vanhoutte in de kerstspecial van Sjotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad.

Basisspelers krijgen 700 euro per punt. Dat maakt dus 2.100 euro per gewonnen wedstrijd, ongeacht de tegenstander of de competitie. De bedragen liggen ook vast voor de volledige competitie.

Iedereen die dit seizoen elke competitiewedstrijd in de basiself stond kreeg tot nu toe 56.000 euro aan winstpremies uitbetaald. “700 euro is ongeveer het gemiddelde bedrag bij een Belgische ploeg, maar bij ons motiveert het bedrag extra, omdat onze basislonen niet superhoog liggen”, legt Vanhoutte nog uit. “Die premies geven dus een serieuze boost en maken bij ons daarom echt een verschil.”

Het bedrag van de premies verdubbelt als er twee keer op rij gewonnen wordt. Dat wordt dan 4.200 euro voor een zege. “Die verdubbeling is mooi”, zegt Vanhoutte nog. “Tegen Gent speelden we onlangs gelijk, dus dan waren we echt wel ontgoocheld.”