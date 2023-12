Rik De Mil streng voor spelersgroep ondanks overwinning: "Dat was niet goed genoeg"

Na 10/12 mag Westerlo weer naar boven kijken in het klassement. Ook tegen RWDM werd er gewonnen in een belangrijk duel onderin. De Kemphanen wonnen comfortabel met 3-0.

De Kemphanen namen de wedstrijd tegen RWDM meteen in handen en kwamen al snel 1-0 voor. Daarna ging het wat moeilijker bij de thuisploeg, wat ook trainer Rik De Mil zag.

"Daarom was ik bij de rust ook niet tevreden ondanks de voorsprong", onthult De Mil op de persconferentie achteraf. "Na dat doelpunt kwam bij sommige spelers te snel berusting, alsof het wel makkelijk zou lukken. En dan zie je dat RWDM toch opnieuw in de wedstrijd kwam. Ook in de tweede helft was het aan het begin niet goed genoeg, ze gaven ons moeilijkheden", analyseert De Mil.

¨Ploeg in opbouw

Toch trok Westerlo de overwinning nog over de streep en prikten ze nog twee doelpunten bij. "Na de penalty en rode kaart wordt het wel wat eenvoudiger natuurlijk. Toch kan het beter. Deze ploeg is in opbouw, we moeten verbeteren. We moeten veel verbeteren. We mogen genieten van deze reeks maar binnenskamers moeten we nuchter zijn", besluit hij strijdvaardig.