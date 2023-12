Vanhaezebrouck heeft raad voor topspeler: "Niet zomaar op de eerste bus springen"

Hein Vanhaezebrouck is blij met Malick Fofana bij KAA Gent. Het 18-jarige toptalent leidde de Buffalo's vorige week nog naar de zege tegen OH Leuven.

“Ik heb van Malick genoten zoals ik iedere dag en training van Malick geniet”, waren de zeer lovende woorden van Hein Vanhaezebrouck bij Het Laatste Nieuws. “Ik zie hem dikwijls dingen doen waarvan ik zeg: dat is niet normaal. En dat zie ik al twee jaar.”

Fofana neemt ook zijn verantwoordelijkheid. “In trainingsmatchen gaf hij de bal vroeger nog vaak af aan de grotere namen van de ploeg. Maar als hij zélf acties kon maken, was het heerlijk om te zien. Dat moest er ook in de wedstrijden uit komen, hij moest meer initiatief nemen. En dat doet hij nu al heel het seizoen.”

Maar zo’n talent houden is ook geen gemakkelijke opdracht, want grote clubs snakken naar dergelijke profielen. Voor hetzelfde geld is hij volgende maand al weg bij de Buffalo’s.

“We gaan ze niet allemaal laten vertrekken, hé. Alles op zijn tijd. Malick zal niet vertrekken. Nu nog niet. Voor hem wordt het belangrijk om op het juiste moment de juiste stap te zetten. Wij zullen meedenken met hem en hij zal ook naar ons luisteren. Als je een goeie carrière wil hebben, moet je verstandige keuzes maken en niet zomaar springen op de eerste bus die passeert.”