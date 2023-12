📷 "Ongelooflijke tifo, vreselijke ploeg": Kortrijk-fans maken met tifo in kerstsfeer meer indruk dan de spelers

KV Kortrijk eindigde het jaar 2023 met een 0-2 nederlaag in eigen huis tegen KAA Gent. Het einde van een annus horibilis, waarin nauwelijks werd gewonnen. In 2024 degradatie afwenden? Dat lijkt heel lastig te gaan worden. De supporters blijven er echter in geloven en maakten indruk.

De supporters van KV Kortrijk kwamen in de wedstrijd tegen KAA Gent met een hoopgevend spandoek voor de spelers. "Ons vuur blijft branden, Kortrijk till we die", klonk het. Met daarbij een scène uit een kerstfilm én het haardvuur verzorgd door de fans zelf.

🔥 | Le tifo des supporters de Courtrai avant #KVKGNT pic.twitter.com/nkNvcKwkma — Ma Pro League (@MaProLeague) December 26, 2023

© photonews

Zeer mooi om zien, maar het bracht wel geen zoden aan de dijk. Kortrijk ging ook tegen Gent onderuit en zo ging ook de laatste partij van 2023 verloren. Na de match was er zelfs een staande ovatie voor de Buffalo's vanuit de harde kern. "De fans hadden wel een leuke tifo in huis. Ze verdienen beter dan dit", aldus doelman Tom Vandenberghe - die bij beide doelpunten niet vrijuit ging - eerder al in een reactie. De goalie kijkt al naar play-off 3 en hoopt daarin degradatie af te wenden.

KV Kortrijk een vogel voor de kat in 2024?

Makkelijk zal het niet worden, want in 2023 werd nauwelijks een match met inzet gewonnen. In Leuven (8 januari), tegen Seraing (18 januari), op Standard (12 februari), tegen Club Brugge (18 maart), tegen Cercle Brugge (29 september) en opnieuw tegen Club Brugge (21 oktober): zes competitieduels werden gewonnen.

Op de sociale media onder meer op X zagen diverse mensen het wel met lede ogen aan hoe de Kortrijkzanen zich op het veld presenteerden. Velen zien in De Kerels een vogel voor de kat met oog op 2024 - de kloof met de eerste veilig plekken is acht punten en play-off 2 is al elf punten weg.

Kbk 1b wacht zo een zwakke ploeg #KVKGNT

😞 | Courtrai vient d'enregistrer sa 22eme et dernière défaite en 2023 en Championnat



C'est le plus grand nombre de défaites sur une année civile dans l'histoire de la JPL #KVKGNT pic.twitter.com/LhcmEZ5vhM — Ma Pro League (@MaProLeague) December 26, 2023

Op het einde vh seizoen zal het spoken rond de degradatiezone, maar kvk wil graag duidelijk zijn en oprecht blijven knoeien #kvkgnt — Ben De Bruyne (@BenDeBruyne) December 26, 2023

— Serge (@SR067) December 26, 2023