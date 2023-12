Er moet Vanhaezebrouck iets van het hart: "Te zot voor woorden, raar dat er nog niemand over gevallen is"

2023 is voor Hein Vanhaezebrouck met een positieve noot en een overwinning op bezoek bij ex-club KV Kortrijk tot een einde gekomen. In 2024 volgt een heel lastige maand januari, en daar had de oefenmeester toch wel nog eens wat over te vertellen.

Hein Vanhaezebrouck moet in januari heel wat internationals missen, al is het nog af te wachten hoeveel het er precies zullen zijn - de definitieve selecties rollen de komende dagen binnen voor zowel de Africa Cup als de Asian Cup.

De coach van de Buffalo's moet over die toernooien wel nog iets van het hart: "We kunnen er niets aan doen, ook al gaan ze niet vaak starten en misschien niet veel minuten maken. We zijn we ze toch kwijt én we gaan er een maand voor betalen."

Geen vergoedingen op Asian Cup of Africa Cup

"En we krijgen er nul euro voor, niets, noppens. We hebben er niets aan, het is een heel rare situatie. Op een WK of EK krijg je centen per dag dat je spelers weg zijn, maar op de Asian Cup en Afrika Cup krijg je niets, dat is niet evident en geeft geen ruimte om andere dingen te doen."

"We geven nu dus geld uit aan jongens die er niet zijn in januari. Het is te zot voor woorden en raar dat er nog niemand over gevallen is. Hopelijk komt iedereen op zijn minst zonder blessures en gezond terug thuis, zodat we ze in februari wel kunnen gebruiken."