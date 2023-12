Thorsten Fink velt zijn oordeel over herspelen van Anderlecht-Genk

De vraag van KRC Genk om de match tegen Anderlecht te herspelen blijft reacties uitlokken. Ook in het kamp van STVV.

Thorsten Fink is een mooi parcours aan het afleggen met STVV. Ook hij hoorde de vraag van KRC Genk om de wedstrijd tegen RSC Anderlecht te herspelen.

“Herspelen? Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Kan ook niet, hé”, is hij heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg. “Als in een match een kaart getrokken wordt, kan de VAR dat op het moment terugdraaien, maar na afloop ook niet meer.”

Fink moet ook lang nadenken voor een match die wel herspeeld moest worden. “Ik heb wel ooit meegemaakt dat een match herspeeld werd. Na een spookdoelpunt van Thomas Helmer in Bayern München tegen Nürnberg. Het was geen goal, de ref dacht van wel.”

Fink velt ook zijn oordeel over de arbitrage in de Jupiler Pro League. “Bijlange niet. In elk land waar ik kom, vinden ze dat de arbitrage daar het slechtst is. In Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, noem maar op. België heeft toch goeie scheidsrechters? Ik heb alleszins nog geen enkel probleem gehad. Scheidsrechters blijven mensen en maken nu eenmaal fouten.”