KV Kortrijk trekt op winterstage die om één bepaalde reden nog meer deugd zal doen (waar Glen De Boeck ook al aan had gedacht)

Alle Jupiler Pro League-clubs, buiten Antwerp, gaan deze winterstop op stage in het buiteland. Ook KV Kortrijk trekt er voor het eerst in 15 jaar op uit.

KV Kortrijk zal naar het Albir Garden Sport Hotel in Albir, Spanje trekken. Voor de laatste in de stand zal het sowieso deugd doen om eens als groep op stage te gaan. Maar voor één bepaalde reden wordt het nog leuker.

Zo zijn er twee nieuwe oefenvelden bij het hotel waar de Kerels gebruik van zullen maken. De stage was op vraag van ex-coach Glen De Boeck die ook al aanhaalde dat de trainingsvelden in Kortrijk er niet geweldig bij liggen.

"Het is misschien eens goed dat we naar een andere omgeving trekken, want met alle respect: onze trainingsvelden hebben hun beste periode al lang achter de rug", vertelde KVK-doelman Tom Vandenberghe bij Het Nieuwsblad.

Ook Joseph Akpala weet dat dit zal helpen. "Het is goed dat de club investeert in dit kamp, want de trainingsfaciliteiten zijn hier momenteel enorm slecht. Het zal mij en de groep deugd doen om eens op goede terreinen te trainen", aldus coach Akpala volgens de krant.