Muslic ziet het grote verschil met Anderlecht, maar waarschuwt ook Antwerp, Genk en Club Brugge

Cercle Brugge speelde goed, maar was als een pitbull zonder tanden. Tot aan of zelfs in de zestien van Anderlecht ging het allemaal perfect. Eens daar wisten ze met de bal geen raad meer.

Kasper Schmeichel deed ook wel een paar goeie reddingen, maar Cercle kon zijn veldoverwicht niet echt omzetten in veel gevaar. "We speelden een heel degelijke match. We begonnen agressief, heel hoog op het veld en met veel intensiteit. Maar de eerste kans die zij hadden straften ze ons af", zuchtte Miron Muslic.

"Bij ons was de laatste pass of de afwerking niet goed. En dat is het grote verschil met Anderlecht en wij: zij hebben weinig kansen nodig om te scoren. Als het moment daar is, staan ze er."

En dat heeft volgens de coach van de Vereniging veel te maken met ervaring. "Zij hebben spelers op het veld staan die heel veel minuten gemaakt hebben. Wij zijn daar nog jong in. We hadden geen wapens om hen pijn te doen. We moeten nu de batterijen opladen, maar daarna zullen we weer aanvallen."

Antwerp, Club Brugge en Genk zijn bij deze trouwens gewaarschuwd. "Als de ploegen voor ons een mindere periode kennen, zullen we daar zijn om hen het vuur aan de schenen te leggen voor de top zes. Daar mag je zeker van zijn!"