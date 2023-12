Riemer is een héél tevreden coach en vergelijkt Anderlecht met absolute Europese reus

RSC Anderlecht eindigt 2023 op een tweede plaats. De Belgische recordkampioen heeft alle wapens in handen om in 2024 opnieuw een gooi te doen naar de titel. "We kijken omhoog", steekt ook Brian Riemer de ambitie niet onder stoelen of banken.

RSC Anderlecht staat op een tweede plaats - de hoofdstedelingen volgen op zes punten van Union SG - en kijkt omhoog. Met andere woorden: na enkele povere seizoenen is de landstitel opnieuw hét objectief.

"We zijn aan het achtervolgen", grijnst Brian Riemer als voorgenoemde quote hem opnieuw ontlokt wordt. "Het slechtste wat we nu kunnen doen is achterover leunen. Uiteindelijk hebben we één ambitie: play-off 1 spelen. En daar zien we wel."

© photonews

De coach van RSC Anderlecht is echter héél trots op de vooruitgang van de voorbije maanden. "Vorig seizoen was de slechtste jaargang van Anderlecht in decennia. We moesten de kern herstructureren. Ik ben trots om nu al zo ver te staan in dat proces."

Manchester United heeft een miljard of vier uitgegeven, maar ze zijn nog steeds niet helemaal terug

"Er wordt soms vergeten van hoever we zijn moeten komen", besluit de Deen. "Kijk maar eens naar Manchester United. Ze hebben een miljard of vier uitgegeven, maar ze zijn nog steeds niet helemaal terug. Het toont aan dat het echt niet gemakkelijk is om opnieuw recht te staan."