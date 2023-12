OFFICIEEL: KV Kortrijk heeft eerste versterking beet

KV Kortrijk staat momenteel alleen laatste met 10 punten. De club heeft nu een nieuwe spits gevonden die zal moeten helpen om KVK terug omhoog te brengen in het klassement.

De eerste wintertransfer van de Kerels is een feit. Jonathan Afolabi tekende een contract tot de zomer van 2026. Dat meldt de club via zijn officiële kanalen.

De spits komt over van het Ierse Bohemian FC. Hij was topschutter van de eerste klasse in Ierland met 15 doelpunten in 34 wedstrijden.

Afolabi speelde tijdens zijn jeugd bij Southampton. Bij de nationale jeugdploegen van Ierland speelde de 23-jarige spits ook al enkele keren mee.