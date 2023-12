🎥 Jan Vertonghen, Paul Van Himst en veel andere grote namen komen met mooie woorden voor Anderlecht-supporters

Er waren mindere tijden, maar nu lijken er veel betere aan te komen voor Anderlecht. Paars-wit staat momenteel mooi tweede in de stand van de Jupiler Pro League.

Daarom willen spelers, fans en ex-spelers de supporters bedankten. Dat deden ze met een mooi filmpje. Paul Van Himst, Jan Vertonghen, Jesper Fredberg en nog een aantal anderen hadden mooie woorden.

Merci for 2023. 💜 Here’s to more in 2024. 💫 pic.twitter.com/H7PmafOIxh