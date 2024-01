'Anderlecht erop gebrand om succesrecept te herhalen en gaat in Nederland shoppen met het oog op de toekomst"

Hoewel het momenteel best aardig loopt, zitten ze bij Anderlecht niet stil. Wat al een succesrecept is gebleken in het verleden, zou nog wel eens een keertje herhaald kunnen worden: gaan aankloppen bij NAC Breda.

Bij de Nederlandse tweedeklasser ging paars-wit in 2020 al Bart Verbruggen oppikken en dat was natuurlijk een schot in de roos. Die heeft ondertussen aardig wat centen opgeleverd. Anderlecht heeft inmiddels zijn zinnen gezet op een talent dat al doorgestroomd is tot in het eerste elftal van NAC.

Anderlecht-target kost rond het miljoen euro

Het Nieuwsblad meldt de interesse van RSCA in Aimé Omgba en ook Nederlandse media maken al gewag van een potentiële transfer. De 21-jarige Nederlander met Kameroense roots zou iets meer dan 1 miljoen euro moeten kosten.

Omgba is een aanvallende middenvelder die eventueel ook op de flanken terechtkan. Een groot stuk van zijn jeugdopleiding bracht Omgba door bij Feyenoord, vooraleer in 2020 de stap te zetten naar NEC. Een jaar later volgde dan een verhuis van Nijmegen naar Breda en nu lonkt Brussel alweer.