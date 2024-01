'Club Brugge gaat strijd aan met Porto, Monaco en Italiaanse topclubs voor man van tien miljoen euro'

Club Brugge wil er deze winter heel graag een extra verdediger bij. En daarvoor gaan ze heel hoog mikken, al wil dat ook meteen zeggen dat ze in vijvers vissen waar nog meer topclubs hun slag willen slaan.

Club Brugge wil er deze winter graag verdedigende versterking bij hebben. In die hoedanigheid zijn ze een tijdje geleden uitgekomen bij Lilian Brassier. Dat is een 24-jarige centrale Franse verdediger die momenteel uitkomt voor Stade Brestois.

Daar ligt hij nog tot juni 2025 onder contract. Volgens Transfermarkt heeft hij bovendien een marktwaarde van liefst acht(!) miljoen euro, maar Brest zou (minstens) tien miljoen euro willen vangen voor de centrale verdediger.

Heel veel kapers op de kust voor Lilian Brassier

AS Monaco had de gesprekken al opgestart en ook Atalanta Bergamo toonde vorige week al interesse. Daar mogen nu nog een aantal topclubs worden aan toegevoegd, want ook Porto en AC Milan zouden volgens Sky Sports wel wat zien in Lilian Brassier.

En dus zal het zeker geen evidente zaak worden voor Vincent Mannaert & co om de Fransman naar Jan Breydel te loodsen. Blauw-zwart wil wel wat miljoenen uitgeven voor een speler die meteen inzetbaar is achterin, maar of ze de andere ploegen kunnen afhouden is een andere zaak.