Lijstje spelers in JPL dat einde contract is en mag praten met andere clubs is haast eindeloos: wie doet een zaakje?

Het nieuwe jaar is begonnen. Voor heel wat spelers betekent dat ook meteen dat ze in hun laatste zes maanden contract komen én dus transfervrij zullen zijn in de zomer. Al die spelers mogen dus beginnen praten met elke club waarmee ze willen praten. En het zijn er véél.

Over een aantal spelers is er de voorbije dagen al heel wat verteld. Zo zijn bij Club Brugge Eder Balanta en Denis Odoi einde contract, terwijl bij KAA Gent in juni 2024 voorlopig het doek valt voor Paul Nardi, Nurio Fortuna en Sven Kums. Bij Anderlecht loopt dan weer het contract af van Jan Vertonghen, Benito Raman en Kasper Schmeichel, bij Genk is het einde van Daniel Munoz nabij en bij Antwerp zijn zowel Michael Frey als Ritchie De Laet einde contract. Heel veel spelers zijn einde contract Maar daar stopt het nog altijd niet. Merveille Bokadi, Renaud Emond en Konstantinos Laifis (Standard), Jannes Van Hecke, Gaëtan Coucke en Jordi Vanlerberghe (KV Mechelen), Marco Ilaimaharitra, Hervé Koffi en Jonas Bager (Charleroi), ... Het lijstje namen is haast eindeloos. Ook bij RWDM zijn er bijvoorbeeld heel wat spelers einde contract, waaronder Kylian Hazard. En wat te zeggen van Nacer Chadli bij Westerlo of David Henen bij KV Kortrijk? Er komen belangrijke maanden aan voor veel spelers, zoveel is duidelijk.