'Belg en ex-speler van Royal Antwerp FC allebei in beeld bij Fiorentina'

De transfergeruchten barstten in alle hevigheid los. Ook enkele Belgen en oude bekenden staan in beeld voor een wintertransfer.

Het Italiaanse Fiorentina is tijdens de wintermercato op zoek naar enkele versterkingen. Daarbij komen ze uit bij twee bekenden van het Belgische voetbal.

Zo staat Calvin Stengs mogelijk al een nieuwe transfer te wachten, nadat hij deze zomer na een uitleenbeurt aan Royal Antwerp FC voor zes miljoen euro verkaste van OGC Nice naar het Nederlandse Feyenoord.

Stengs is basisspeler onder Arne Slot en legt met 7 doelpunten en 9 assists in 23 wedstrijden wel heel mooie statistieken neer. Volgens Tuttomercatoweb is hij één van de gegadigden van de Italiaanse club.

Ook een Belg kan de overstap naar Fiorentina maken. Cyriel Ngonge doet het niet slecht bij Verona en kan een beetje verder in Toscane aan de slag. Hij scoorde dit seizoen vijf keer en deelde twee assists uit.

Hoe concreet beide pistes zijn voor de Italiaanse club is momenteel niet geweten.