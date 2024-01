🎥 Tajon Buchanan in Milaan gespot, meer en meer details lekken uit

De transfer van Tajon Buchanan lijkt helemaal rond te komen. De speler van Club Brugge is gespot op de luchthaven van Milaan.

Tajon Buchanan zat de laatste wedstrijden niet meer in de wedstrijdkern van Club Brugge. Trainer Ronny Deila liet weten dat een transfer nakende was.

Vanmorgen werd de speler van blauwzwart gespot op de luchthaven van Milaan (zie video onder de tekst). Hij zal er vandaag zijn medische proeven afleggen.

Eerder hadden La Gazzetta dello Sport en ook transfergoeroe Fabrizio Romano gemeld dat Buchanan op weg was naar Inter Milaan. Met de deal zou een transfersom van 7 miljoen euro gemoeid zijn, maar die kan nog oplopen tot 10 miljoen.

Club Bruge betaalde twee jaar geleden aan het Canadese New England Revolution 6 miljoen euro voor Buchanan. Hij krijgt in Milaan een contract tot 2028 en zal 1,5 miljoen euro per jaar verdienen.