Club Brugge-speler Antonio Nusa krijgt transferadvies van absolute wereldster

Antonio Nusa is zeer populair op de transfermarkt. Het goudhaantje van Club Brugge krijgt interesse van verschillende topclubs.

Nusa maakte veel indruk bij Club Brugge, maar ook bij de nationale ploeg van Noorwegen. Daar speelt hij samen met Erling Haaland. De wereldster geeft de winger van Club Brugge dan wel eens transferadvies.

"We praten er wel over, ja. Zij zeggen dan hoe het is om in de Premier League te spelen vanuit hun perspectief. Maar het is niet zo dat ze me naar één van de geïnteresseerde ploegen duwen", vertelde Nusa bij Het Laatste Nieuws.

Nusa heeft nog werkpuntjes, en dan kan het in zijn voordeel spelen om met spelers als Haaland op het veld te staan. "Ik vraag hem niet letterlijk om advies, maar op het trainingsveld kijk ik wel non-stop naar hem. Hij is één van de beste, zoniet de beste afwerker in de wereld. Ik hou ervan om naar hem te kijken. Ik moet er beter in worden, dat klopt. Dan is het een voorrecht om Haaland van zo dichtbij aan het werk te zien."