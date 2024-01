STVV-coach Thorsten Fink laat zich uit over wintermercato: "Dat verwacht ik niet"

STVV staat momenteel achtste in de Jupiler Pro League. De Truienaars gaan een rustige wintermercato tegemoet.

Of toch zeker als het van coach Thorsten Fink afhangt. "Ik verwacht niet dat er op korte termijn iemand bijkomt, ook niet dat er iemand vertrekt", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Wat niet wil zeggen dat we de markt niet in de gaten houden. Opportuniteiten kunnen altijd, maar dan moet het wel een absolute meerwaarde zijn. Ik heb vier diepe spitsen. Als die nooit spelen, is dat niet bevorderlijk voor de groepssfeer", gaat Fink verder.

Fink vindt dat zijn kern genoeg kwaliteit heeft. Een topspeler mag erbij, maar moet zeker niet. "Een speler van topniveau wil ik er graag bij, hoor. Als hij budgettair haalbaar is. Maar ik ga niet luidop roepen om een nieuwe nummer negen, anders zou dat een blijk van wantrouwen zijn naar onze huidige spelers."