Na kritiek in zijn tijd bij Anderlecht, nu terug boven water in Frankrijk

Amir Murillo, die afgelopen zomer van Sporting Anderlecht naar Olympique Marseille verhuisde, begint zijn draai te vinden bij de Franse club.

Amir Murillo werd vaak bekritiseerd bij Anderlecht. Ondanks zijn onmiskenbare kwaliteiten heeft de Panamese full-back de Anderlecht-fans misschien nooit helemaal kunnen overtuigen.

Olympique Marseille besloot afgelopen zomer om 2,5 miljoen euro voor hem te betalen. De eerste maanden waren moeilijk, maar het is duidelijk dat Murillo nu een belangrijke speler is in het team van Gennaro Gattuso.

Na een assist in de 2-0 overwinning tegen Rennes op 3 december, maakte Murillo 2 doelpunten in 3 wedstrijden - op 6 december tegen Lyon en op 17 december tegen Clermont. Deze prestaties leverden hem de titel van speler van de maand december op, gekozen door de fans van OM.