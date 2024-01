De combo die veel tegenstanders zal doen bibberen: vijf maanden tijd om het te perfectioneren

De eerste van vele? Kevin De Bruyne schotelde Jérémy Doku zondag een treffer voor. Op zijn eigen onnavolgbare klaarkijkende manier natuurlijk. Vijf maanden hebben de twee om de automatismen op elkaar af te stemmen voor ze brokken mogen maken op het EK.

Dat Jürgen Klopp al aanhaalde dat er iets bewoog bij de topploegen in de Premier League, doelende op de terugkeer van Kevin De Bruyne, was al veelzeggend. City liet te veel punten liggen in de heenronde, maar iedereen weet dat de ploeg van Pep Guardiola een heel ander beestje is als KDB tussen de lijnen staat.

Zijn vista kan niet vervangen worden. En De Bruyne gaat zich kunnen amuseren, want naast zijn vertrouwde afwerkers kan hij nu ook nog zijn landgenoot op de flank gaan lanceren. Als King Kev straks de balletjes netjes achter de verdediging dropt, zal 'Doks' er wel achter lopen.

Automatismen

Toch wel een combinatie die veel tegenstanders schrik zal aanjagen. Er loopt met Erling Haaland immers al een verschrikkelijke spits rond die je in de gaten moet houden. Als er nu ook nog eens vanop links een sneltrein komt aangedenderd die de ballen in de ruimte kan ontvangen in plaats van zelf de actie te moeten maken...

Dat is ook waar Domenico Tedesco naar uitkijkt. De bondscoach wrijft zich in de handen dat twee van zijn drie sterspelers - Lukaku is nummer 3 uiteraard - samen spelen. Die automatismen zijn van zo'n groot belang in de korte aanloop naar het EK toe.

Doku wordt ook voor Tedesco een enorm belangrijke pion. Een profiel dat je niet zomaar van straat kan rapen. Een Doku met vertrouwen, net voor het EK, dat zou net als een volledig fitte en frisse De Bruyne een godsgeschenk zijn voor de Duitser.