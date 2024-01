Marc Degryse verwacht dat deze man de Gouden Schoen zal winnen

Volgende week is het zover: de Gouden Schoen wordt uitgereikt door HLN. Het kransje kanshebbers is deze keer wel niet zo groot. En er is een absolute topfavoriet. Al kan dat - zoals we leerden uit het verleden - nog anders uitdraaien.

Marc Degryse won de prestigieuze trofee zelf ook in zijn carrière en weet dat de nervositeit zal toenemen. "Dat zal dit jaar niet anders zijn bij Toby Alderweireld, bij die mannen van Union, bij Jan Vertonghen… Omdat het nu eenmaal zo ‘speciaal’ is om op die erelijst te staan", vertelt de analist in HLN. "Tussen al die grote mannen: Jurion, Van Himst, Ceulemans… Ik ben trots op mijn Gouden Schoen.” Maar de topfavoriet is natuurlijk Toby Alderweireld, die met Antwerp de dubbel pakte. “Toby Alderweireld kan straks op 18 januari de bekroning plaatsen op — wat ie zelf al aangaf — het beste seizoen uit zijn carrière, en op misschien wel de beste carrièrekeuze die hij ooit maakte: durven terugkomen naar België.” Een speciaal verhaal, maar het moet ook nog werkelijkheid worden. “Verdorie, net als voetballer, zorgt de Gouden Schoen ervoor dat ik nu als analist in de dagen voor de uitreiking precies iets meer spanning voel…”