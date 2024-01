Waarom Club Brugge en Anderlecht de Gouden Schoen niet aan Antwerp willen laten

Het is bijna tijd om de Gouden Schoen uit te reiken. Volgens het merendeel van de waarnemers zal Toby Alderweireld de prijs binnenhalen.

Velen lijken het over eens: Toby Alderweireld zal straks de Gouden Schoen voor 2023 krijgen. Al is de trofee ondertussen veel meer geworden dan enkel een prijs voor de winnaar zelf.

“Het is een trofee die afstraalt van de club waarvoor de laureaat uitkomt. Ik weet nog, de Gouden Schoen betekende veel voor iemand als Constant Vanden Stock”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

In Anderlecht werd heel veel aandacht aan de trofee geschonken. “Dat is niet anders in Club Brugge, maar ook niet bij Antwerp. Als club kunnen zeggen: 'Wij hebben de Gouden Schoen', dat is goed voor het imago.”

Zo’n prijs is van goudwaarde. “De Gouden Schoen zorgt voor reacties en commentaar in kleedkamers, in clubs, bij de mensen thuis, overal. De Gouden Schoen is prestige, is glamour en glitter, is... simpelweg 'speciaal'.”