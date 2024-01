Gent kan niet weigeren, maar... is Lyon-transfer voor Fofana nu de juiste keuze? "Het doet denken aan Salah"

Malick Fofana is onderweg naar Olympique Lyon. Gent kan een 15 miljoen euro krijgen voor zijn jeugdproduct van 18. Maar of het op dit moment de juiste keuze is voor het toptalent valt nog af te wachten.

U mag er zeker van zijn dat Hein Vanhaezebrouck gaat vloeken als hij straks ook nog Fofana verliest. De 18-jarige flankaanvaller werd door hem gekneed en begon net rendement te vertonen. Dat was immers nog een werkpunt. Leuke voetballer, maar de statistieken waren er vorig seizoen nog niet.

Club in de problemen, druk enorm

Dit seizoen begint er consistentie in te komen en brengen zijn acties ook meer op. Maar Vanhaezebrouck ziet hem absoluut nog niet als afgewerkt product. Om dan nu naar Lyon te gaan... Een club waar het al heel het seizoen onrustig is en die zelfs in degradatieproblemen is verzeild geraakt.

De laatste drie matchen konden ze wel winnen en zich zo naar iets veiliger oorden voetballen. Maar ze staan nog steeds maar twee punten boven de degradatiezone. Om maar te zeggen dat de druk er veel en veel groter zal zijn dan bij Gent. De club van RWDM-eigenaar John Textor is geen plezieroord momenteel.

Maar Gent moet natuurlijk aan de financiën denken. Een bod van 15 miljoen euro kunnen ze nu eenmaal niet weigeren, want er moeten putten gevuld worden. Het vorige boekjaar werd afgesloten met een verlies van 19,2 miljoen euro. Dan is zo'n jackpot welgekomen.

Vanhaezebrouck met handen in het haar

Het doet echter denken aan de transfer van Ibrahim Salah in de winter van 2023 naar Stade Rennes. Die is in Frankrijk toch wat gestagneerd en speelde 696 minuten in 30 matchen. Op zijn 22ste is dat toch te weinig. We zeggen niet dat Fofana dezelfde kant opgaat, maar in een andere competitie, met veel meer concurrentie, wordt het toch afwachten.

Voor Hein Vanhaezebrouck zou het alvast een ramp zijn, want hij mist ook al Tissoudali, Hong, Nurio, Torunarigha en en Watanabe. Hij riep al heel wat beloften bij de A-kern, maar het wordt sowieso al overleven in januari. Als Fofana vertrekt is ook zijn aanvallend compartiment helemaal onthoofd. Voor Cuypers en Orban heeft hij dan nog enkel de net herstelde Depoitre als alternatief.