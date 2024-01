Dit kan toch niet? 'Voormalige Standard-sterkhouder ging héél hard in de clinch met Anderlecht en... lijkt nu onderweg naar Lotto Park'

RSC Anderlecht is op zoek naar defensieve versterking. In dat opzicht is Jesper Fredberg uitgekomen bij Christian Luyindama. Al gaan de paars-witte fans dat niét leuk vinden.

De Turkse media laten weten dat RSC Anderlecht en Galatasaray SK over de transfer van Christian Luyindama praten. De voormalige verdediger van Standard vertoeft in de B-kern van de Turkse topclub. Bovendien beschikt hij over een aflopend contract dat niet verlengd zal worden. Cim Bom Bom juicht een eventuele (huur)transfer naar Brussel - Anderlecht zou enkel zijn loon overnemen - dan ook toe. Dat is allerminst het geval voor de paars-witte aanhang. De 30-jarige Congolees nam destijds afscheid van Sclessin door een middelvinger op te steken richting het bezoekende vak én "Puta Anderlecht" door een microfoon te schreeuwen. Middelvinger Galatasaray betaalde in 2019 vijf miljoen euro om de Congolees naar Istanboel te halen. Luyindama was bij momenten basisspeler, maar werd evengoed uitgeleend aan Al-Taawoun en Antalyaspor. Voor de volledigheid: zijn komst heeft géén invloed op de transfer van nog een centrale verdediger.