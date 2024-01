Genk-voorzitter Croonen is héél scherp over beslissing om match tegen Anderlecht niet te laten herspelen

Het duel tussen Anderlecht en KRC Genk zal uiteindelijk dan toch niet worden opnieuw gespeeld. KRC Genk wil echter stappen ondernemen via andere organen tegen die beslissing van het Referee Department. Het einde lijkt nog niet gezegd.

Bij KRC Genk is iedereen verbolgen over de uitspraak van het Referee Department. Nadat eerder coach Wouter Vrancken zich al zwaar uitliet over de zaak, is nu ook voorzitter Peter Croonen zeer duidelijk in zijn bewoordingen.

"Het is niet aan de arbitrage om het oordeel te vellen over deze situatie. We kunnen ons niet vinden in de argumentatie bovendien", aldus Peter Croonen bij Sporza in een reactie vanop de winterstage. "Nu moeten juridische consequenties volgen."

Energie putten uit het onrecht

"Iedereen is het erover eens dat we benadeeld zijn. Tot nader order gaan we er sportief mee om en zullen we energie putten uit het onrecht. Waar we heen gaan? Dat is ons ook nog niet helemaal duidelijk. Er is eerst een interne beroepsmogelijkheid."

"Op dit moment kan de KBVB het niet zeggen, maar we gaan wel een volgende stap zetten. Zo snel mogelijk willen we hier duidelijkheid over. Dit heeft diepe wonden geslagen."