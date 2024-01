Nieuwe wending: Genk wil Gent en Westerlo aftroeven voor ex-Bruggeling

De speler waar ondertussen het meeste over gesproken wordt in deze wintermercato als het gaat over de Belgische teams? Dat is stilaan Eduard Sobol. De ex-speler van Club Brugge heeft de Belgische teams stilaan voor het uitkiezen.

Eduard Sobol werd al een aantal dagen gelinkt aan KVC Westerlo, terwijl we ook aangaven dat KAA Gent hem graag wilde inlijven. Nu komt er echter een derde Belgische ploeg als kaper op de kust azen op de linksachter. KRC Genk ziet volgens Het Belang van Limburg namelijk ook wel wat in de verdediger van Straatsburg. Ze zouden hem willen aanwerven, omdat ze stilaan doorhebben dat Arteaga mogelijk onhoudbaar is bij de Smurfen. KRC Genk maakt van Sobol een prioriteit Doordat Kayembé op de Africa Cup of Nations zit is er van een vertrek van Arteaga geen sprake, zolang er geen vervanger gevonden is. Die vervanger zou nu mogelijk dus Eduard Sobol kunnen worden, want in Limburg maken ze van hem een prioriteit. De verdediger uit Oekraïne heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van liefst twee miljoen euro én een jaarloon van 700.000 euro. Dit seizoen verzamelde hij amper 112 speelminuten bij Straatsburg, waardoor hij graag andere oorden wil opzoeken.