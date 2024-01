Voorzitter niet te spreken over hoe KRC Genk moet procederen tegen Referee Department

KRC Genk legt zich niet neer bij de beslissing van het Referee Department. Alleen, ingaan tegen die uitspraak is ook geen sinecure.

Het Professional Referee Department besliste dat de wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk niet herspeeld zal worden. De Limburgers gaan niet akkoord met die beslissing, maar hoe het daarmee verder moet is bijzonder onduidelijk.

De club krijgt van de voetbalbond gemengde signalen. “Zelfs dat is niet duidelijk”, zegt Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk, aan De Morgen. “Men verwijst ons naar het BAS (Belgische Arbitragehof voor de Sport.”

Maar dat zou wel eens niet de juiste beslissing kunnen zijn. “Wij willen er zeker van zijn dat als wij naar het BAS stappen, men daar ons niet meteen doorverwijst naar de Disciplinaire Raad. Dat zijn we aan het uitzoeken.”

En dus is het opnieuw afwachten voor Genk en zo blijft de zaak aanslepen. “Het is een juridische vraag die snel opgelost zal zijn. We hopen minstens op juridische duidelijkheid. En wat ons betreft moet de match tegen Anderlecht herspeeld worden.”