Nadat hij bij Standard gespot werd: Fellaini maakt zijn plannen bekend in ons land

Marouane Fellaini zit al een tijdje zonder ploeg. Hij wil graag nog voetballen, maar op de juiste deal is het nog wachten.

Standard en Club Brugge werden al genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers voor Marouane Fellaini, maar voorlopig komt het nog niet zover.

Onze landgenoot wil graag nog een tweetal jaar voetballen, maar wacht op de juiste aanbieding. Die komt liefst van al uit het buitenland.

Dat hij deze week in Marbella gespot werd bij zijn ex-club Standard zette meteen een hele geruchtenstroom in gang, maar de fans moeten niks verwachten.

“Ivan ken ik goed. Destijds zaten we een tijdlang samen in quarantaine in China en toen hebben we veel gepraat. Hij is de juiste trainer voor Standard”, vertelt de ex-Rode Duivel aan Het Nieuwsblad.

Fellaini gaf vandaag ook de nodige uitleg over zijn rol als investeerder bij Francs Borains, de club van voorzitter Georges-Louis Bouchez waar Fellaini ooit bij de jeugd speelde.

“Met mijn ervaring kan ik de club wel wat bijbrengen, zoals advies geven en praten met de spelers. Zo zie ik mezelf ook eerder na mijn carrière: eerder als adviseur dan als trainer”, klinkt het nog.

“Ik sprak met de bestuurders en had meteen een goed gevoel bij dit project. Het is leuk dat ik Francs Borains op die manier wat kan helpen.”